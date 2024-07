Kim Kardashian WDZIĘCZY się do zdjęć w PRZEZROCZYSTYCH koronkach i prezentuje szeroki wachlarz min. Robi wrażenie? (FOTO)

Xyz 28 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

Przeraża mnie jej figura. Wygląda tak jakby brała ten ozempic , ale to wszystko tak wygląda nienaturalnie że strach pomyśleć co będzie za kilka lat . Przy nieretuszowanych zdjęciach kiedyś było widać jaki ma celluit i tłuszcz a teraz no cóż wygląda jak karykatura i szczerze to nie jest absolutnie zdrowe. Niestety to ludzie powodują że ona tak wygląda bo zamiast jej powiedzieć że ona źle wygląda i powinna zwolnić z zabiegami to jeszcze jej prawią komplementy a ona myśli że faktycznie dobrze wygląda.