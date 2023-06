Kinga Rusin świętuje sukces Igi Świątek, tańcząc z bosą Moniką Olejnik. "Po prostu OSZALAŁYŚMY" (WIDEO)

W sobotę Iga Świątek odnotowała kolejny wielki sukces. Polka po raz trzeci w karierze została mistrzynią Rolanda Garrosa, w brawurowym stylu pokonując Karolinę Muchovą. Finałowe starcie tenisistek było niezwykle wyrównane i trwało prawie trzy godziny, ostatecznie Świątek rozgromiła jednak rywalkę 6:2, 5:7, 6:4. Dzięki kolejnej wygranej we French Open 22-latka umocniła pozycję liderki rankingu WTA, zdobyła także imponującą nagrodę finansową. W tym roku wyniosła ona bowiem aż 2,3 miliona euro, czyli około 10,4 miliona złotych.

Kinga Rusin i Monika Olejnik świętują triumf Igi Świątek

Walkę Igi Świątek o kolejny triumf w turnieju Rolanda Garrosa z zapartym tchem śledziło wielu Polaków, w tym również tych znanych z pierwszych stron gazet. Niektórzy postanowili zobaczyć Polkę w akcji na żywo i osobiście wybrali się do Francji. W gronie celebrytów, którzy oklaskiwali tenisistkę na trybunach paryskiego Stade Roland Garros, nie zabrakło rzecz jasna wielkich miłośniczek tenisa, Kingi Rusin i Moniki Olejnik. Dziennikarki ochoczo relacjonowały finał turnieju na swoich instagramowych profilach, nie zapomniały także publicznie pogratulować Polce wygranej.

Okazuje się, że w sobotę Rusin i Olejnik miały okazję spotkać się na paryskim stadionie. Dziennikarki postanowiły więc wykorzystać tę okazję, by wspólnie uczcić wielki triumf Igi Świątek. Niedługo po zakończeniu meczu tenisistki Olejnik opublikowała na swoim instagramowym profilu nagranie, na którym uwieczniła, jak wraz z Rusin cieszyły się z sukcesu polskiej tenisistki. Celebrytki tego dnia wyraźnie dały się ponieść sportowym emocjom - były bowiem na tyle uradowane wygraną Świątek, że wykonały razem specjalny taniec zwycięstwa.

I tak na instagramowym profilu Olejnik możemy podziwiać, jak dziennikarka i Kinga Rusin z szerokimi uśmiechami na ustach radośnie podskakują i wymachują rękoma tuż po finale Rolanda Garrosa, po czym triumfalnie wpadają sobie w ramiona. Dla wzmocnienia przekazu żywiołowe pląsy celebrytek zostały pokazane w zwolnionym tempie. By zaś dodatkowo podkreślić, że Iga Świątek triumfowała na francuskiej ziemi, klip opatrzono przebojem pochodzącej z Francji wokalistki, ZAZ.

Kinga Rusin na paryskim korcie pojawiła się w eleganckim garniturze, do którego dobrała wygodne sandały, kapelusz oraz parę ciemnych okularów. Olejnik dopingowała zaś Świątek w zwiewnej sukience przypominającej nieco halkę oraz ozdobionej piórami marynarce. Co ciekawe, dziennikarka była tak bardzo uradowana trzecim zwycięstwem Polki we French Open, że świętując z koleżanką, zrzuciła obuwie i pląsała boso.