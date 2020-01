Kończy się cudowna era Photoshopa. Instagram będzie USUWAŁ wyretuszowane zdjęcia...

Pudelek przychodzi do celebrytów z dość przykrą informacją. Prawdopodobnie już lada moment skończą się złote czasy Instagrama, kiedy to zdjęcia przedstawiały zakłamaną rzeczywistość. Mowa oczywiście o wyretuszowanych do granic możliwości fotografii, które z realiami nie miały nic wspólnego. Bo jeśli nie wiecie, wyrzeźbiona sylwetka czy gładka cera to nie zawsze efekty zdrowej diety, a po prostu zdolności graficznych, tych lepszych i tych niestety często amatorskich...