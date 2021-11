Kourtney Kardashian i Travis Barker przebrali się za bohaterów "EDWARDA NOŻYCORĘKIEGO"! Dali czadu? (ZDJĘCIA)

Dodi 1 godz. temu zgłoś do moderacji 16 6 Odpowiedz

Rozumiem zabawę, przebieranki skoro lubią to ok. Ale sesje zdjęciowe, zmiany tła. Dla kogo to robią? Dla zachwyconej gawiedzi. Poza tym nie mają nic do zaoferowania niestety