Król Karol III spotkał się z damską drużyną rugby. Zapytano go o UŚCISK. Internauci w szoku: "Na sekundę zapomniał, że jest królem" (WIDEO)

Członków rodziny królewskiej nie powinno się także dotykać, nawet podczas pozowania do zdjęć. Poddanym najczęściej musi wystarczyć uścisk dłoni. Wygląda jednak na to, że również ta zasada powoli odchodzi do lamusa. Udowodnił to sam król Karol III. Kilka dni temu monarcha spotkał się z nowozelandzką żeńską drużyną rugby, która pojawiła się w Anglii, aby rozegrać mecz z drużyną Red Roses na stadionie Allianz w Londynie.