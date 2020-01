Meghan i Harry ZRZEKLI SIĘ tytułów "ich królewskich wysokości"!

Malina 15 min. temu zgłoś do moderacji 20 2 Odpowiedz

To wszystko o dzieciaka chodziło,kasę I pozycję. Ustawiła wszystko tak by wyszło na niej . Dobrze wiedziała za kogo wychodzi za mąż i jakie są obowiązki. Zrobila wszystko tak by Harrego od rodziny odciągnąć I zrzec się tytułów by móc zatrzymać dzieciaka przy sobie w razie rozwodu. Bo on nastąpi szybciej niż myślicie.ZROZUMICIE ZE WSZYSTKO TO ZOSTALO PRZRZ NIA UKARTOWANE. KAŻDY SIE NA NIEJ POZNAŁ I DLATEGO OSTRZEGALI HARREGO PRZED NIA ,BO WIEDZIELI CO ONA ZAMIERZA ZROBIC.NIKT SIE NIE POMYLIŁ TYLKO BIEDNY HARRY TEGO NIE WIDZI. OMOTALA GO BY WYCIAGNAC JAK NAJWIECEJ DLA SIEBIE. INTRYGANTKA ,MANIPULATORKA I KARIEROWICZKA OTO CALA MARKEL. ZNISZCZY ZYCIE TEMU CHŁOPAKOWI.JUZ POWOLI TO ROBI.