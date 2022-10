Krzysztof Rutkowski płaci eksmałżonce ALIMENTY: "STAĆ MNIE NA TO"

Krzysztof Rutkowski nie bez powodu nazywany jest naczelnym detektywem polskiego show biznesu. Mężczyzna nie posiada licencji, ale nie przeszkadza mu to w rozwiązywaniu głośnych, medialnych spraw. Jeśli myśleliście, że w jego zawodzie dyskrecja i popularność mogą zaszkodzić, jesteście w błędzie. Tak przynajmniej uważa Krzysztof, którego zmagania mogliśmy ostatnio zobaczyć na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Niestety jurorzy nie docenili jego kręcenia bioderkami i dość szybko pożegnał się z programem.

Krzysztof Rutkowski znany jest głównie ze swojej kanciastej fryzury i zamiłowania do drogich marek. Jest właścicielem siedemnastu pojazdów, o czym chętnie opowiada w wywiadach. Nigdy nie ukrywał, że jego słabością są kobiety. Celebryta był czterokrotnie żonaty, ale nawet to nie powstrzymywało go przed innymi relacjami z przedstawicielkami płci pięknej (PRZYPOMNIJMY: Była żona Krzysztofa Rutkowskiego o powodach ich rozstania: "Nie chciałam być JEDNĄ Z JEGO WIELU KOBIET"). Swego czasu spotykał się z byłą zakonnicą...