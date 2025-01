Księżna Kate założyła biżuterię, która miała ukryty przekaz

Księżna Kate od momentu dołączenia do rodziny królewskiej uznawana jest za jedną z najbardziej stylowych Brytyjek. Eksperci modowi rozpływają się nad jej umiejętnością łączenia nowych trendów z wymogami dress code'u adekwatnego do pełnionej przez nią funkcji. Żona Williama poprzez prezentowane kreacje nawiązuje też do nurtu zero waste, chętnie sięgając po stroje i dodatki, które miała okazję prezentować na sobie już wcześniej.