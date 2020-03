Magda Gessler otworzyła sklep internetowy! "Produktem numer jeden jest SZYNKA"

Magdę Gessler w Polsce znają chyba wszyscy. 66-latka jest bez wątpienia najsłynniejszą restauratorką w kraju, na co z pewnością mają wpływ nie tylko jej umiejętności kulinarne, ale także cięty język i charakterystyczny styl. Najsłynniejsza polska restauratorka podzieliła się ze swoimi fanami poglądami na temat koronawirusa, a także zdradziła swój pomysł na domową metodę walki z epidemią. Jej zdaniem to cebula jest kluczem do oponowania rozprzestrzeniającej się choroby. Tym sposobem, ramię w ramię z Anną Lewandowską, będzie walczyła o pierwsze miejsce w plebiscycie na Biologiczną Bzdurę Roku. Zobacz: Magda Gessler zachęca, by wirusy leczyć CEBULĄ! Internauci: "Tej Pani już podziękujemy" Jak powszechnie wiadomo, w Polsce i wielu innych krajach obowiązuje stan epidemiologiczny. Władze apelują do obywateli o pozostanie w domach, nie gromadzenie się w miejscach publicznych i przestrzeganie zasad kwarantanny oraz higieny osobistej. W ciężkiej sytuacji znaleźli się między innymi restauratorzy, którzy mają ograniczoną możliwość oferowania swoich usług. Magda Gessler postanowiła rozwiązać problem, zakładając sklep internetowy. Będzie on dostarczał m.in. przetwory, naturalnie wędzone mięsa, miody czy świeże pieczywo. Specjały oferowane przez Gessler są bowiem konserwowane jedynie w sposób naturalny. Zobacz też: Wzburzona Magda Gessler apeluje na Instagramie: "Powtarzamy model włoski. Kochani, opanujcie się!"