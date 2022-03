Magdalena Narożna pręży smukłe ciało i pozdrawia z wakacji w Egipcie: "Przesyłam wam trochę słońca" (ZDJĘCIA)

polak 7 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Dlaczego nie można komentować pod artykułami o ukrainie, o Alinie. Co to za szambo. Mam tylko nadzieje, żeby ukraincy nie wyszli nam bokiem! Bo z czasem stają się bardzo roszczeniowi, jak załeński wobec nato. Dlaczego nikt nie rozpaczał nad tragedią Syryjczyków, Czeczenów, Kazachów. Ciekawe co się wydarzy jak bedzie kolejna fala covid i jak ogarniemy szpitale. Co będzie 50:50 polak - ukrainiec w szpitalu a może 60:40?