Maja Hyży dziękuje za wsparcie po ROZPRAWIE z byłym mężem: "To nie był łatwy dzień"

Ojciec ma takie samo prawo do współwychowywania dzieci. W tym sporze to on zachował klasę: nie obraża jej, nie komentuje, nie idzie z tą "walką" do mediów. Jedyna jego reakcja była odpowiedzią na jej zaczepkę. A Maja za każdym razem kiedy o nim mówi, stawia go w złym świetle, nie dając żadnego konkretu. Zawsze to samo: ojej, czułam się taka ograniczana. Masz dowody tego ograniczania? Złego traktowania? Niech się nimi zajmie sąd. Słyszę wiele słów, ale bez treści. Tutaj to matka miesza dzieciom w głowach linczując publicznie ich ojca. Tak to wygląda. A odwoływanie się do kobiecej solidarności jest... słabe. Każdy ma swoją historię. Każda jest inna. Bardzo życzę Mai, żeby znalazła spokój, żeby potrafiła zamknąć przeszłość i otworzyć nowy rozdział tak na serio.