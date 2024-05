Maja Rutkowska prezentuje weekendowe stylizacje syna i dopytuje: "Garnitur czy smoking?". Internauci podzieleni (FOTO)

Zobacz także: Wersow o swoim ślubie. Czemu wciąż go nie wzięła? "To jest pytanie najbardziej przeze mnie znienawidzone"

Maja Rutkowski porównuje stylizacje syna. Fani pomogli jej w ocenie

Garnitur wygrywa; Garnitur, macie fajnego synka. Życzę mu i wam wszystkiego najlepszego; I to i to; I garnitur i smoking; Smoking; We wszystkim super; Ładnemu we wszystkim ładnie; Jedno i drugie pięknie – czytamy w komentarzach.