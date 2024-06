Małgorzata Glinka udzieliła wywiadu po latach. Przeszła KRYZYS po zakończeniu kariery: "Nie widziałam sensu w niczym" (WIDEO)

Jedna z najwybitniejszych polskich sportsmenek początków XXI wieku ostatecznie zakończyła karierę 9 lat temu, do samego końca utrzymując świetną formę. Choć doczekała się wielu następczyń, które dziś zaciekle bronią honoru biało-czerwonych, sercem i myślami wciąż jest na boisku. Przyznała się do tego w bardzo szczerym wywiadzie udzielonym "Przeglądowi Sportowemu".

Małgorzata Glinka przeżyła załamanie po rezygnacji ze sportu

Klęknęłam psychicznie, nie widziałam sensu w niczym. Niby byłam przygotowana na to zakończenie kariery, ale tego nie da się tak zakończyć. Jeżeli jesteś pełnokrwistym sportowcem, takim, że oddajesz całe serducho na tym boisku, że wszystko jest dla tej siatkówki - rodzina, czas, znajomi, przyjaciele - i tak u mnie było, to czujesz się jak w żałobie. Ja w ogóle byłam przerażona, jak wychodziłam na ulicę, to aż mi się w głowie kręciło z tego wszystkiego - zdradziła.