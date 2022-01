Małgorzata Godlewska KPI z obśmiewającego ją mema: "To jasno pokazuje, jak antyszczepy mają ZRYTE BERETY"

Jak można było się spodziewać, Gosia szybko znalazła się na celowniku zagorzałych przeciwników szczepień, co zaowocowało obśmiewającym pielęgniarkę memem . W kolażu porównano zdjęcia Godlewskiej oraz słynącego z leczenia amantadyną lekarza Włodzimierza Bodnara i opatrzono je pytaniem: "A ty jaki wybierzesz autorytet?" . We wpisie towarzyszącym instagramowemu postowi rozbawiona celebrytka nie przebierała w słowach.

Kocham tę grafikę. To jasno pokazuje, jak antyszczepy mają zryte berety - podsumowała. Tu należy dodać, że pielęgniarska d*pa z Instagrama przekazała odznaczenie na WOŚP . Nie neguję pana Bodnara. Nie mi oceniać... Natomiast pomysł na wybór autorytetu w tym kontekście jest totalnie z d*py. Nie jestem zresztą żadnym autorytetem. Przekazuję tylko jak to wszystko wygląda przy ciężkim przebiegu, który najczęściej łączy się z brakiem szczepienia.

Pozwólcie, że wam coś powiem - zaczęła. Mówię do tych, co sieją tę bzdurną propagandę. Powiem o tym, co osobiście przeżyłam. A więc prawda od panny, która pokazuje d*pę na Instagramie. Codziennie w pracy widzę, jak dziesiątki osób walczy o oddech. Codziennie widzę, jak ktoś umiera na covid. Codziennie musimy kogoś pożegnać i przekazać zakładowi pogrzebowemu. Łatwo pieprzyć bzdury w internetach bez takich doświadczeń. Ilu z was pomagało pożegnać się z ojcem, gdy po drugiej stronie rozmowy na kamerce był 4-letni chłopieć? Ilu z was wspierało 70-letnią kobietę, gdy na innym oddziale covid umierał jej mąż? - dopytywała.