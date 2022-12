Małgorzata Kożuchowska pokazała się BEZ MAKIJAŻU! "Naturalna kobieta" (FOTO)

Ewa 14 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Zastanówcie się co mówicie. Dla was naturalna jest super tylko gdy mieści się w jakichś tam kanonach piękna. A jak ktoś jest naturalnie nieładny to już krytykujecie, że nie dba o siebie, że za gruby, że coś tam, że krzywe zęby, że cera. To w końcu natura czy poprawki 🤦🤦🤦