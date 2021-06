Małgorzata Rozenek ODESŁAŁA syna do Polski! "Musieliśmy się rozdzielić. Po raz pierwszy NA TAK DŁUGO"

Trzy tygodnie temu Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan ponownie zawitali do słonecznego Meksyku. Para po raz pierwszy odwiedziła kraj na początku roku, ale wtedy Perfekcyjnej doskwierała tęsknota za zawodowymi obowiązkami. Na szczęście tym razem Rozenek postanowiła zabrać pracę na wakacje.

W kolejną podróż do Meksyku Rozenek zabrała rzecz jasna synów - Stasia, Tadzia oraz Henia. Pod ostatnim instagramowym postem Małgosi pojawiło się pytanie, jak wygląda edukacja starszych potomków celebrytki na meksykańskim wybrzeżu. Perfekcyjna zapewniła, że jej synowie uczą się w trybie zdalnym. Zdradziła również, że jakiś czas temu starszy z chłopców, Stanisław, zmuszony był powrócić do kraju.

Staś, który ma bardzo ważne egzaminy, wrócił do Polski już jakiś czas temu. Kiedy ustawialiśmy tu pracę, co wcale nie było łatwe, to egzaminy miały być online. Później już nie było jak poprzestawiać wszystkich, że jednak tu nie. Więc musieliśmy się rozdzielić, po raz pierwszy na tak długo - ubolewała Małgorzata.