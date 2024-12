Małgorzata Rozenek reklamuje depilator, pozując W SAMEJ BIELIŹNIE. Ogień?

Nie tak dawno temu RozenkoMajdanowa opublikowała w Instagramie fotografie z Meksyku, gdzie Majdan macał jej prawie całkowicie obnażone, monstrualne, silikonowe piersi i klepał ją po tyłku – to był skandal! Później były podobne, domowe zdjęcia, przy obłapiającym jej biust „Radziu” – to był skandal! Kiedy wstawiła w Instagram fotki z Tajlandii, pokazując krocze z „przypadkowo” wystającymi wargami sromowymi – to był skandal! Kiedy prowadziła się z Piotrem Kraśko, usiłując zrobić z niego trzeciego męża – to był skandal! Kiedy wysyłała do Wojewódzkiego SMSy z erotycznymi propozycjami (co Kubuś ochoczo ujawnił) – to był skandal! Oto zaledwie kilka z wielu skandalicznych zachowań Majdankowej, które można byłoby przypomnieć. Szokujące jest to, jak żona Jacka Rozenka zmieniła się bardzo na niekorzyść po poznaniu Radosława Majdana! Była normalną, średnio bystrą, sympatyczną kobietą – jest wulgarną, agresywną, bezczelną, kłamliwą, żałosną celebrytką z dolnej półki. Czekamy na podobnie „ciekawe” fotki w objęciach Radzia...