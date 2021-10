Marianna Schreiber wystawia PUPĘ W ZŁOTYCH SZORTACH i odpowiada hejterom: "Mówię DOŚĆ!" (FOTO)

Pamiętam jeden z wykładów, na którym pani doktor powiedziała mi: "Pani Marianno, nie widzę w pani osoby, która mogłaby przeżyć życie pod dyktando innych . Nie widzę w pani "szarej" nauczycielki, za to widzę dziewczynę z charakterem, taką, która powinna w życiu zrobić coś szalonego i udowodnić innym, że nie wszyscy jesteśmy tacy sami. Jest pani kolorowym ptakiem, który kiedyś rozwinie swoje skrzydła - wiem to" - wspomina życiową lekcję Marianna Schreiber .

Ludzie - kim my jesteśmy, ażeby decydować o tym, co ktoś ma nosić? Kim jesteśmy, by oceniać i to w tak wulgarny sposób? Dlaczego nie możemy pozwolić innym żyć tak, jak chcą i ubierać się w to, w czym czują się dobrze? Pozwólmy innym być sobą, bo właśnie to czyni nas pięknymi, że każdy z nas jest inny, ale w konsekwencji wszyscy jesteśmy równi.