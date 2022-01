Marina opisuje, jak walczyła z gorączką u Liamka: "Chłodzenie dziecka WODĄ Z OCTEM"

Hkkbvbb 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Gdyby moje dziecko miało gorączkę "pod" 40 stopni, to pewnie bym nie zmrużyła oka w nocy, a ona "budzik co godzinkę". 🙄 serio? Dziecko rozpalone, a ona w kimę. Czy ktoś ja uświadomił, że poza octem w 21 wieku jest jeszcze cos takiego jak ibuprofen i paracetamol, żeby nie męczyć dzieciaka i nie musieć ustawiać "budzika co godzinkę"?