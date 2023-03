Matka Iwony Wieczorek otrzymała TAJEMNICZY telefon po zaginięciu córki. Żądano 800 tysięcy złotych. "Mówił, że wie, gdzie jest Iwona"

Asdf 15 min. temu zgłoś do moderacji 7 5 Odpowiedz

Trochę dziwne. To raczej jakas zmylka miała być. Nie jestem bogata, ale też nie jestem biedna. Gdyby porwana moje dziecko to wiadomo, że zrobilabym wszystko. Myślę, że gdybym sprzedała mieszkanie, zaciagnela kredyty i pozyczyla od rodziny i znajomych to bym uzbierala taką kwotę. Tylko zajęłoby mi to minimum ze trzy miesiące, a myślę że ponad pół roku. Kilkanaście lat temu, kiedy zaginęła Iwona taka kwotę było jeszcze trudniej zdobyć przeciętnej osobie, bo wtedy 800 tys było jak teraz 1,5 mln albo i 2. Więc po co? Porywacze porwaliby kogoś bogatsze albo zażądali mniej pieniędzy. Zwłaszcza, że jeśli przez tyle lat nikt nie trafił na ich trop to musieli być zawodowcy. Robi się z ciebie Pudełka portal kryminalny. Rozumiem, że sprawa jest medialna, ale bez przesady. Tu się czyta o celebrytach, a Iwona celbrytka nie była więc po co tyle artykułów o niej?