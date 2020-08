Monika Brodka wypoczywa na Majorce (FOTO)

Bvxsedxd 29 min. temu zgłoś do moderacji 7 6 Odpowiedz

Jak na wiosnę było dużo mniej zakażeń to wszystkim odbiło i celebryci siedzieli w domu albo udawali że siedzą w domu i tylko wrzucali #zostajewdomu #zostanwdomu , a teraz jak media podają ogromne ilości zakażeń, to już wszystkie gwiazdki wrzucają foty z zagranicznych wakacji, no prawie wszystkie. A tyle było płaczu, że nie mogą zarabiać bo teatry zamknięte, koncerty odwołane, no a jakoś nie zbiednieli, stać ich na taki wyjazd. I wiecie co?mnie to cieszy! Super że ich stać i super że pokazują, że to ściema z tą pandemią i że mimo tych "zakażeń" można sobie latać i jest super :D Ja to bym się tylko bała że mi test każą robić albo że na kwarantannę wsadzą i już nie będzie tak fajnie. Ale jak ktoś lubi ryzyko i podróże w masce to spoko