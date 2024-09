Najbardziej skąpa milionerka świata. Swoim gościom podała... karmę dla kota

Nie patrz nikomu do portfela. Każdy ma prawo sam decydować na co i ile wydaje swoich własnych pieniędzy. Ile przeznacza na konsumpcję i zabawę a ile na inwestycje. No chyba że chodzi o władzę która swoich pieniędzy nie posiada a jedynie redystrybuje nasze pieniądze 💸💰 zabrane w podatkach daninach opłatach its. Im trzeba patrzeć na ręce . A najlepiej ograniczyć do minimum Pieniądze pod kontrolą władzy zmniejszyć podatki i każdy sam sobie zdecyduje na co wyda swoje własne pieniądze. Po co nam urzędnik który zabiera jednym i rozdaje w formie zasiłku drugim. Przecież to jest niemoralne i chore