Natalia Siwiec dumnie ogłasza, że jest w "DRUŻYNIE BEZ STANIKA"

Kariera Natalii Siwiec rozpoczęła się od "subtelnego" demonstrowania krągłości na stadionie w czasie pamiętnego Euro. Później celebrytka bardzo świadomie wykorzystywała swój seksapil, by przyciągnąć uwagę mediów i budować swój wizerunek. Przez lata działalności Natalka dość często pozowała do zdjęć nie mając na sobie stanika, co, jak przekonuje celebrytka, niesie za sobą wiele korzyści...