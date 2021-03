Natalia Siwiec odpowiada Violi Kołakowskiej: "Jest taka SEKTA, do której każdy może należeć..."

Naczelną polską koronasceptyczkę zaniepokoił tatuaż Miss Euro 2012. Według niej motyl z motywem oka może sugerować, iż celebrytka należy do tzw. sekty masońskiej. Następie, przemawiając do swoich obserwatorów, pokusiła się nawet o stwierdzenie, że Natalka tak jak inni celebryci, podpisała pakt z diabłem...

Na to wygląda, że miasto iluminatów to Chełm. Cała Ukraina też jest podejrzana - napisała wyraźnie rozbawiona tym, co prawi ukochana Karolaka celebrytka.

Jest taka sekta, do której każdy może należeć - MIŁOŚĆ i kierowanie się miłością do bliźniego. Polecam każdemu. Ciężko jest jednak do niej przynależeć, bo warunki dla wielu niestety są niemożliwe do spełnienia. Bardzo ciężko traktować każdego z pozycji miłości i zrozumienia. Bez zawiści i życzenia źle - wytłumaczyła Natalka.