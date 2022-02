Nicole z "Top Model" szokuje NOWĄ FRYZURĄ. Fani: "Jak młoda Whitney Houston!" (FOTO)

ggggg 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

jeśli to nie peruka, to ten fryzjer jest psychopatą bez gustu. po cholerę prostować piękne afro? przecież te włosy zaraz zaczną się kręcić znowu (od strony skóry głowy). jeśli peruka, to fajnie wygląda.