Nie tylko Jessica Mercedes: Kendall Jenner też ma problemy z influencerstwem! Musi zapłacić 90 TYSIĘCY DOLARÓW kary

Od piątku polskie media plotkarskie żyją skandalem wywołanym przez oburzające odkrycie klientów butiku Jessiki Mercedes. Należąca do niej marka Veclaim od momentu założenia była promowana jako biznes, który swoją ofertę projektuje i produkuje wyłącznie w Polsce. Jak się jednak później okazało, te szlachetne pryncypia nie tyczyły się linii "basicowych" t-shirtów sprzedawanych za kilkaset złotych za sztukę. Pochodziły one z kolekcji Fruit of the Loom, produkowanej w Maroko, a dopiero potem były modyfikowane przez polskich rzemieślników. Prawda wyszła na jaw przez zwyczajne niechlujstwo, bowiem nie ze wszystkich produktów oderwano metkę oryginalnego producenta.