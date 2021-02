Nie żyje uczestnik "Nasz nowy dom". Katarzyna Dowbor żegna pana Wojciecha: "Był świetnym tatą i dobrym mężem"

Fifka 2 godz. temu zgłoś do moderacji 253 10 Odpowiedz

Dobrze ze choć jeden program realnie pomaga ludziom. Fakt że pokazówka i produkcja kosztuje więcej niż te zmiany ale dla tych ludzi to niebotyczne pieniądze i super ze maja trochę lżej. Wolę to niż zmiany Szelągowskiej gdzie robi luksus dla ludzi których na to stać tak naprawdę. Drodzy czytelnicy pudelka wielu z was nie zna biedy zupełnie nizawinionej niekiedy. Nie znacie realiów życia na zadupiu bez szans na godna pracę i życie gdzie mamusia i tatuś hajsu nie dają. To tak naprawdę ta misyjnosc tv. Wiem że udział nie jest łatwy jedna rodzina w mojej okolicy odpadła bo okazało się że były problemy z własnością nieruchomości. Inwestują w realna własność rodzin i to bardzo dobrze.