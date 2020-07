Zbulwersowana Olga Bołądź ubolewa nad postawą "niezamaseczkowanych" obywateli: "Chcemy mieć KOLEJNY LOCKDOWN?"

Mateo 55 min. temu zgłoś do moderacji 22 2 Odpowiedz

Popieram jeżeli chodzi o noszenie maseczek w 100%.Ale jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to szlag mnie na nich trafia. Ten sam lekarz niedostępny do południa w przychodni, zamkniętej bo co vid, przyjmuje bez problemu popołudniu za kasę w prywatnej placówce. Paranoja. Co do sorów np. .. w moim mieście., osobiście przebywałam na sorze,gdzie lekarz dyżurny nie nosił nie tylko maseczki, nie tylko rękawiczek, ale był w prywatnych ciuchach bez fartucha nawet, a przed sorem cyrk! Rostaeiony namiot, badanie gorączki, żadna rodzina pacjenta nie ma prawa nawet zajrzeć co dzieje się z ich bliskimi. Tak to wygląda z bliska