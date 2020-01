Powabna Olga Kalicka prezentuje swoje wdzięki na scenie w teatrze (FOTO)

Olga Kalicka zyskała rozpoznawalność dzięki roli dziewczyny Macieja Musiała w Rodzince.pl. Mimo to aktorka długo nie mogła przebić się do pierwszej ligi celebrytek. Kalicka dokładała jednak wszelkich starań, aby dostrzeżono jej potencjał - regularnie uczęszczała na branżowe imprezy i cierpliwie pozowała na ściankach. W końcu jej trud się opłacił i dostała propozycję udziału w Tańcu z Gwiazdami, a także prowadzenia show World of Dance.