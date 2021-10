Oliwia Bieniuk obchodzi 7. rocznicę ŚMIERCI MAMY, publikując wspólne zdjęcie (FOTO)

Fakty 39 min. temu zgłoś do moderacji 18 3 Odpowiedz

Anka super babka! 🥰 dzieciaki ma swietne! Olivia fajna madra kobietka- ma prawo Zyc po swojemu a Wam drodzy panstwo nic do tego! I przestancie ja wciaz pytac o matka I porownywac to chore jest, oni zapewne nie chca rozpamietywac wciaz Anki bo to bolesny temat. Nosza ja w sercu juz na zawsze as czastka niej, ale to ich prywatna sprawa, dajcie juz spokoj!