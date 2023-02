Paulina Sykut-Jeżyna pokazała się BEZ GRAMA MAKIJAŻU na twarzy! (FOTO)

Paulina Sykut-Jeżyna to dziś jedna z największych gwiazd Polsatu. Prezenterka nie tylko sprawdza się w roli pogodynki, ale również jako prowadząca "Dancing with The Stars. Taniec z Gwiazdami". Po godzinach nie stroni też od show biznesu. Chętnie, jeśli jest ku temu okazja, przechadza się po czerwonym dywanie i uczestniczy w rozrywkowym życiu stolicy. Zawsze uśmiechnięta od ucha do ucha, nienagannie ubrana, z perfekcyjnie ułożonymi włosami i idealnie dobranym do okazji makijażem.