Piotr Krajewski nie żyje. Była żona wspomina ich związek: "Prawdziwa miłość jest wieczna"

Piotr Krajewski i Ewa Krajewska podjęli po 15 latach małżeństwa decyzję o rozwodzie. Na przekór utartym w show biznesie standardom udało im się jednak wytrwać w przyjacielskiej relacji. W rozmowie z portalem Life and more z 2015 roku Krajewska odsłoniła kulisy początków ich pięknego związku.

Nasze drogi zeszły się w szkole dla dorosłych, tam między nami zaiskrzyło tak mocno, że po 2 tygodniach już mieliśmy datę ślubu . 1.03 2003 w Katedrze Oliwskiej powiedzieliśmy sobie: "tak". Do dnia dzisiejszego nasza Miłość do siebie jest coraz głębsza i siejemy i życzymy każdemu takiej miłości jak nasza - mówiła artystka jeszcze przed rozwodem.

Piotr nigdy nie ukrywał i nie grał kogoś, kim nie jest. Jego szczerość i wrażliwość ujęła mnie za serce. To była po prostu miłość, przyciągnęliśmy się jak magnes. (...) Po 15 latach wspólnie, w zgodzie, jak dorośli ludzie stwierdziliśmy, że to czas na zamieszkanie osobno i tak 2 lata to trwało. W tym czasie doszło do rozwodu - czytamy w wywiadzie dla Super Expressu z października tego roku.