Piotr Kraśko zaopatruje się w karton włoskiego wina i sos do spaghetti, po czym mknie do mercedesa za ponad 170 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)

Leon 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No patrzcie Pan Krasko robił zakupy. Przygotowywał się do pracy. I to jest temat pseudo dziennikarzy. Skupcie się może na czymś poważniejszym. Nie macie dobrych tematów? To tylko świadczy o Was. Jesteście ograniczeni, a wasz poziom dziennikarstwa sięga rynsztoku. Banda przygłupów.