Półnaga Kourtney Kardashian całuje się z Travisem Barkerem na jachcie: "TO AMORE" (FOTO)

Wszystko wskazuje na to, że zakochani podchodzą do swojej relacji niezwykle poważnie. Niektórzy twierdzą nawet, że perkusista Blink-182 zdążył już oświadczyć się wybrance. W międzyczasie Kortuney i Travis udali się na małe wakacje do słonecznej Italii, gdzie na każdym kroku śledzą ich paparazzi.