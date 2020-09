Polski "Żywy Ken" NIE BĘDZIE już pokazywał syna na Instagramie: "Wolę, żeby cały hejt spadał na mnie"

aszka 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To straszne, że są lekarze, którzy zamiast mu pomóc zarabiają na nim krocie. Nie będę go krytykować bo to co On robi sobie jest jakimś rodzajem autoagresji więc to nieludzkie mu jeszcze dokładać. Gdy patrzę na jego smutne oczy to naprawdę szkoda mi go bo mogę sobie tylko wyobrazić z jakim ogromnym brakiem akceptacji siebie i społeczeństwa, musi się zmagać każdego dnia.