31 stycznia Wielka Brytania opuści Unię Europejską. Brexit dla wielu Polaków będzie oznaczał utratę pracy oraz powrót do kraju. Choć o swój los niespecjalnie martwi się znany z "Warsaw Shore" Patryk Spiker, to snuje on jednak obawy w związku z jednym prawdopodobnym skutkiem opuszczenia UE przez Wielką Brytanię. A rozchodzi się o... jedzenie, które możliwe, że podrożeje.