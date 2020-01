Pracowita Marina Łuczenko składa kuchenkę dla dziecka. "Zajęło mi to kilka godzin. Jestem z siebie cholernie dumna!"

sdvg 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

a co tu mają do rzeczy meble z Ikei, które są akurat banalne do złożenia, a których zapewne ona nie miała nawet okazji nigdy skręcać, a już uwielbiam to przy tych celebrytach, jak to im się przez przypadek zawsze nagrywanie włączy w telefonie, no normalnie to chyba tylko one mają takie smarfony, że przez przypadek im się włączy nagrywanie jak chcą się czymś pochwalić, sama składałam wszystkie meble w domu, ba zawsze sama tapetuję czy maluję ściany, nawet cyklinowanie i malowanie podłóg drewnianych mi niestraszne i nawet nie pomyślałam, że powinnam przez przypadek włączyć nagrywanie i to relacjonować w necie, witamy Panią w rzeczywistości dnia codziennego