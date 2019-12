Marina Łuczenko i Wojtek Szczęsny pozują z Liamem na tle Mont Blanc: "My w tym roku z całą rodziną wybraliśmy się w góry" (FOTO)

W związku z tym, że ostatnie tygodnie Marina spędzała na promowaniu nowego utworu oraz samej siebie jako nieposkromionej piosenkarki, święta postanowiła zasłużenie spędzić w gronie najbliższych. Z konsekwentnie publikowanych przez żonę Wojtka na instagramowym profilu zdjęć wynika, że Szczęśni udali się do Francji, a następnie do Włoch. W piątek celebrytka pokusiła się o post podsumowujący tegoroczne święta. Rodzinną fotografię z mężem i synkiem, do której pozuje ubrana w różowy płaszcz i buty marki Chanel opatrzyła obszernym podpisem: