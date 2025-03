Pracownicy z ekipy programu Meghan Markle zdradzają, jak zachowywała się na planie: "Każdy ma swoją własną wersję jej osoby..."

Kobieta kreuje się na "autentyczną" i "przystępną" w show, w którym wszystko jest sztuczne, wymuskane i bardzo kosztowne - a więc raczej nie przystępne. Poza tym, ile jeszcze będzie tych wymuszonych, wyreżyserowanych projektów za ciężkie pieniądze, które mają na celu ocieplić jej wizerunek? Odeszli z monarchii, bo chcieli "pracować na siebie", ale póki co to jedynie odcinają kupony od tego, kim są, nie pokazali niczego wartościowego do zaoferowania. Miałabym do niej większy szacunek, gdyby za te pieniądze stworzyła serial, w którym zagra główną rolę - ale po co, skoro można stworzyć kolejny programik o niczym, gdzie jedyny temat to "ja, ja, ja".