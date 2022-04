Produkcja "Top Model" zaprasza Ukraińców do udziału w 11. edycji. Internauci grzmią: "Podbijanie oglądalności na NIESZCZĘŚCIU LUDZI"

Wciąż trwająca inwazja Rosji na Ukrainę zmieniła życia milionów ludzi w piekło. Ci, którzy opuścili kraj w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia, w sporej części znaleźli się teraz w Polsce, gdzie usiłują stanąć na nogi i przeczekać najgorsze. Polacy serdecznie ugościli Ukraińców i pomogli im w potrzebie, co zauważono i chwalono niemal na całym świecie.

Mimo gościnności rodaków coraz częściej słychać jednak głosy krytyki, jakoby media zbyt skrajnie reagowały na wydarzenia za naszą wschodnią granicą. Przekonała się o tym teraz produkcja "Top Model" , która od niedawna zaprasza kolejnych potencjalnych uczestników na castingi do 11. edycji.

We wtorek w mediach społecznościowych programu znalazły się posty w języku ukraińskim, w których zawarto zaproszenie i wstępne wymagania do uczestnictwa w show. Wtedy zapewne nie spodziewano się, że pod wpisami pojawią się dziesiątki komentarzy, w tym wiele krytycznych z dość poważnymi zarzutami. Wygląda bowiem na to, że pomysł raczej nie spodobał się polskim fanom.