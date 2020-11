"Przykładny tata" Daniel Martyniuk mknie do córki z mikołajkowymi prezentami: "HO, HO, HO LAURA!"

Ewelinie z Russosic oberwało się także od Danuty Martyniuk. Żona gwiazdora sylwestrowych koncertów w rozmowie ze zgromadzonymi pod budynkiem sądu dziennikarzami nazwała byłą synową "zas**aną g**niarą, która chciała załapać się na pieniądze Zenka". Sam Daniel niczym prawdziwy dżentelmen drwił za to z jej wyglądu... Po serii niewybrednych komentarzy Martyniukowie przestali jednak oczerniać matkę córki Daniela, a nawet w obawie przed konsekwencjami wyciągnęli do niej dłoń.

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się coraz większymi krokami. Zanim jednak Polacy zasiądą do Wigilijnej wieczerzy, wielu tradycyjnie wymieni drobne podarki 6 grudnia. Mikołajki przypadają już na najbliższą niedzielę, Daniel postanowił więc sprawić małej Laurze niespodzianką i niczym słynny święty z białą brodą ruszył do Białegostoku, by wręczyć jej prezenty.