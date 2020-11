Psotna Edyta Pazura komentuje nagranie z Czarkiem w samej bieliźnie: "Ale wiesz, że pod wpływem zimna WSZYSTKO SIĘ KURCZY?"

Od kiedy Edyta Pazura i jej znany mąż zdecydowali się przenieść swoje aktywności do internetu, media mają coraz więcej powodów, aby sobie o nich przypomnieć. Nie wszyscy są jednak pod wrażeniem jakości promowanych przez nich materiałów, w skład których wchodzą m.in. filmowe relacje z wiązania buta czy "Oda do d*py" .

Nie oznacza to natomiast, że Cezary Pazura całkiem porzucił karierę aktora. Tym razem podzielił się na Instagramie nagraniem, w którym odziany zaledwie w bokserki przygotowuje się mentalnie do odgrywania roli w bardzo niskiej temperaturze . Aby esencja kreatywnego filmiku nikomu nie umknęła, Czarek wspomniał o tym w opisie posta.

Nie jest łatwo grać lato zimą. Na zewnątrz raptem 3 stopnie na plusie. Jak mawiał klasyk: "Sorry, taki mamy klimat" - śmieszkował.

Co ciekawe, choć tym razem Edyta nie pojawiła się na nagraniu, to postanowiła przypomnieć o sobie w komentarzu. Garść emoji czy zwykłe "powodzenia" jednak by nie wystarczyły, dlatego "ulubiona pasażerka" Czarka wymyśliła inny, niezwykle kreatywny sposób na zwrócenie na siebie jego uwagi.