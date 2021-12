Rihanna JEST W CIĄŻY?! Internauci nie mają wątpliwości: "ASAP Rocky będzie tatą!"

Gosia 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Bardzo nieładna sukienka , ładniej jak kobieta pozostawia wodze fantazji czym więcej się odkrywa tym czasem gorzej , bez klasy bez stylu dno i te dredy czy co to tam ma na tej głowie , podoba mi się burza afrykanskich loków ale te warkocze to beznadzieja