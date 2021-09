Rihanna świeci pośladkami niczym Katarzyna Warnke na afterparty po MET Gala 2021 (ZDJĘCIA)

Wyróżnienie się wśród tłumu gwiazd na czerwonym dywanie gali MET to nie lada wyzwanie. Wydarzenie w Costume Institute w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, organizowane między innymi przez Annę Wintour, co roku przyciąga największe nazwiska show biznesu i świata mody. Najlepsze i najgorsze stylizacje są namiętnie dyskutowane w mediach jeszcze przez kilka dni po gali.