Roksana Węgiel pamięta o... Barbórce! "Dla wszystkich GÓRNIKÓW najlepsze życzenia PRZESYŁA WĘGIEL"

Roksana Węgiel robi zawrotną karierę, odkąd dwa lata temu wygrała program The Voice Kids, a następnie Eurowizję Junior.

Choć wielu zastanawiało się, czy tak wczesne wejście do show biznesu nie zaszkodzi utalentowanej nastolatce, wydaje się, że jak dotąd sława nie uderzyła jej do głowy. Pojawiła się za to obawa, że Roksana się przepracowuje. Ponoć z tego powodu rodzice piosenkarki podjęli ostatnio decyzję o zakończeniu współpracy z jej wytwórnią.