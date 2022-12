"Rolnik szuka żony". Eksmałżonka Tomasza SABOTUJE jego relację z Justyną? Para zabrała głos w sprawie rzekomego ROZSTANIA

Trudności w związku Tomasza i Justyny z "Rolnika"? Wkroczyła... była żona

Jak informował portal Plejada, w pewnym momencie do akcji wkroczyła była żona Tomasza, z którą ten ponoć nie ma najlepszych stosunków. Serwis, powołując się na słowa informatora z TVP, przedstawia sytuację jako wyjątkowo skomplikowaną: Justyna co prawda podobno chciałaby zamieszkać u Tomasza i wieść normalne życie, jednak jego niesnaski z eksmałżonką utrudniają sprawę .

Jest bardzo nerwowo. Tomek robi, co może, by jakoś załagodzić sytuację. Kocha Justynę i stara się znosić wszystko ze spokojem, uspokajać ją, a jednocześnie okazywać szacunek matce swoich dzieci. Nie jest łatwo. Justyna z trudem znosi całą sytuację i nie chce brać udziału w rodzinnych przepychankach. Sama ma za sobą rozstanie i wie, jak byli partnerzy potrafią być mściwi. Ze względu na syna pragnie, by cała sprawa wyglądała jasno i klarownie - czytamy.