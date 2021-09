"Rolnik szuka żony". Elżbieta ciśnie Andrzejowi z "Sanatorium miłości": "Nie wiem, czy chcę mieć GWIAZDORA W DOMU"

Obecny sezon programu "Rolnik szuka żony" budzi zaskakująco dużo emocji. W niedzielnym odcinku odbyły się szybkie randki uczestników z wybranymi przez siebie kandydatami, z których kilkoro przejdzie eliminację i wkrótce pojedzie do ich gospodarstw. Już po przedpremierowych zdjęciach "królowej pieczarek" i zaproszonych przez nią mężczyzn stało się jasne, że będzie się działo...

We wczorajszym odcinku "Rolnik szuka żony" to jednak nie Kamila wzbudziła najwięcej emocji, lecz 56-letnia Elżbieta, która zdążyła już zasłynąć dość bezpośrednim podejściem do panów. Zaskoczeniem mógł być też jeden z potencjalnych kandydatów rolniczki, którym został Andrzej, weteran innego show TVP - "Sanatorium miłości".