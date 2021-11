"Rolnik szuka żony". Kolejne eliminacje, odpalona Kamila i triumf Bogusi: "Dziewczyny pojechały, TRZEBA POSPRZĄTAĆ"

Kgtuffhu 54 min. temu zgłoś do moderacji 105 3 Odpowiedz

U pieczarki wyszedł brak taktu i kultury. Oczywiste jest że gdy prowadzisz z kimś rozmowe to gdy ktoś ją przerwie grzecznie i uprzejmie powinno się dalej ją kontynuować a jeżeli nasza uwaga została odwrócona i ktoś przypomni" halo przepraszam, rozmawialiśmy ", to wypadałoby przeprosić i przyznać się do błędu. Za to sie przyczepila do tych 2 chłopaków. Nie umiała sie przyznać wolała zaatakować.