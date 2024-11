Bianca Censori, Kanye West

Związek Kanye Westa i Bianki Censori to prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Jeszcze niedawno plotkowano o poważnym kryzysie, który wdarł się ponoć do ich wciąż jeszcze świeżego małżeństwa. Oślepiony zazdrością raper miał wynająć prywatnego detektywa, którego zadaniem było śledzenie Australijki o każdej porze dnia i nocy. Gdy postępek gwiazdora wyszedł na jaw, Bianca miała zagrozić mężowi rozwodem.

Wygląda jednak na to, że kochankom udało się porozumieć w kwestii małżeńskich niesnasek i na nowo zapałali do siebie uczuciem, a tak przynajmniej sugerują ich najnowsze zdjęcia z Tokio, gdzie od kilku dni przebywają.

O ile w sobotę Bianca dała popis swojej skłonności do ekshibicjonizmu, paradując po ulicach w mikroskopijnym staniku i majtkach, już kolejnego dnia 29-latka wybrała wyjątkowo skromną - jak na siebie - stylizację. Tym razem Censori odpuściła sobie świecenie golizną i zasłoniła skórę, strojąc się w błękitny, obcisły golf. Dla zachowania "równowagi" wyeksponowała za to nogi w ultrakrótkich szortach. Sięgające ramion, ciemne włosy architektki były gładko zaczesane do tyłu.