"Sanatorium miłości". Halina randkuje z Edwardem, a Andrzej pokłócił się z resztą grupy: "JAK ZAWSZE MASZ PROBLEM"

Innego zdania był Andrzej , którego opór spotkał się ze sporą dezaprobatą reszty grupy. Seniorzy zaczęli mu wytykać, że piętrzy problemy przy niemal każdej okazji, a najgłośniej z chóru oburzonych atakował go Zbigniew . Sam zainteresowany nie pozostawił jego uwag bez komentarza i w programie doszło do kolejnej kłótni.

Po rozdrapaniu kilku ran seniorzy pochylili się nad tematem odrzucenia. Jadwiga postanowiła więc wykorzystać swoją szansę i wyjaśnić na forum to, dlaczego odrzuciła propozycję randki od Władysława . Przypomnijmy, że seniorka nie przyjęła zaproszenia kolegi z programu na spotkanie, co miało miejsce po raz pierwszy w historii programu. Zapewniała przy tym, że nie miała złych intencji.

Chodzi o mnie i o Władzia. Ja wiem, że było z nim fajnie, ale miałam takie myśli, że nie spróbowałam z nikim innym. Zawsze było tak, że na wszystko się zgadzałam, nigdy nie odmawiałam. Ale teraz chciałam inaczej, dlatego zrobiłam to Władkowi . Przepraszam Cię. To mnie bolało wcześniej, w trakcie tej sytuacji i teraz - łkała Jadwiga ze łzami w oczach.

Jadwisiu, nie miej do siebie żalu. Ja bardzo miło to wspominam, ten czas razem spędzony. To, że odmówiłaś, nie było powodem, żeby skakać z radości, ale nie mam ci tego za złe. Czy ja ci pokazałem jakąś niechęć? No nie, nie płacz i nie obwiniaj się - próbował ją pocieszać.